Pirajuí - Uma mulher de 25 anos foi flagrada pelo scanner corporal, no início da tarde deste sábado (29), durante o horário de visita, tentando ingressar em uma penitenciária de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) com cerca de 72 gramas de maconha escondidos no corpo.

Os policiais penais faziam o procedimento de revista nos visitantes dos detentos quando o equipamento indicou que a mulher apresentava objeto estranho em suas partes íntimas.

Ela foi levada até uma sala reservada e acabou entregando aos agentes uma porção de maconha. Conduzida ao plantão policial de Bauru, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.