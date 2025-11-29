Botucatu - Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) "escoltou", nesta sexta-feira (29), um motorista de aplicativo e agilizou transporte de gestante em trabalho de parto até a maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). A iniciativa permitiu que a recém-nascida viesse ao mundo na unidade hospitalar, em segurança. Ela e a mãe passam bem.

Segundo a GCM, durante policiamento escolar no Jardim Flamboyant, a equipe foi abordada pelo motorista de aplicativo, que transportava em um Onix uma jovem em trabalho de parto, acompanhada da mãe. Diante da urgência, ele solicitou apoio da guarnição para agilizar o deslocamento até a maternidade do HC.

"Prontamente, a equipe realizou o devido apoio, deslocando-se à frente do veículo e efetuando a abertura de trânsito, proporcionando maior fluidez e segurança para que a gestante chegasse rapidamente ao atendimento hospitalar", explica a corporação, em nota.