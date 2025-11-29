29 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATÉ HC DE BOTUCATU

GCM escolta carro de aplicativo com gestante em trabalho de parto

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM/Divulgação
Isis nasceu saudável, sem nenhuma intercorrência, graças à atuação dos guardas civis municipais
Isis nasceu saudável, sem nenhuma intercorrência, graças à atuação dos guardas civis municipais

Botucatu - Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) "escoltou", nesta sexta-feira (29), um motorista de aplicativo e agilizou transporte de gestante em trabalho de parto até a maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). A iniciativa permitiu que a recém-nascida viesse ao mundo na unidade hospitalar, em segurança. Ela e a mãe passam bem.

Segundo a GCM, durante policiamento escolar no Jardim Flamboyant, a equipe foi abordada pelo motorista de aplicativo, que transportava em um Onix uma jovem em trabalho de parto, acompanhada da mãe. Diante da urgência, ele solicitou apoio da guarnição para agilizar o deslocamento até a maternidade do HC.

"Prontamente, a equipe realizou o devido apoio, deslocando-se à frente do veículo e efetuando a abertura de trânsito, proporcionando maior fluidez e segurança para que a gestante chegasse rapidamente ao atendimento hospitalar", explica a corporação, em nota.

"Ao final do acompanhamento, a genitora da gestante agradeceu a Guarda Civil Municipal pelo apoio prestado. Posteriormente, a equipe foi informada pela enfermagem que a criança, uma menina, Isis, nasceu sem nenhuma intercorrência e totalmente saudável".

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários