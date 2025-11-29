Lençóis Paulista - Estão abertas, até 5 de janeiro de 2026, as inscrições para concurso público da Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) que visa ao preenchimento de 32 vagas em diversos setores da administração. Para participar, o candidato deve se inscrever, exclusivamente de forma online, pelo site www.igecs.org.br.

Os cargos a serem preenchidos, com uma vaga para cada um, são orientador social, agente lubrificador de veículos automotores, carpinteiro, mecânico, pedreiro, pintor, agente administrativo, agentes comunitários de saúde (áreas 1, 2, 5, 11, 13, 19, 20 e 22); agente de combate a endemias, agente de saúde bucal e agente de saúde.

Também há vagas para coordenador de serviços de referência social, enfermeiro de estratégia de saúde da família, engenheiros de trânsito e de segurança do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, e médicos cardiologista, ginecologista, otorrinolaringologista, psiquiatra e reumatologista.