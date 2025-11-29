Lençóis Paulista - Estão abertas, até 5 de janeiro de 2026, as inscrições para concurso público da Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) que visa ao preenchimento de 32 vagas em diversos setores da administração. Para participar, o candidato deve se inscrever, exclusivamente de forma online, pelo site www.igecs.org.br.
Os cargos a serem preenchidos, com uma vaga para cada um, são orientador social, agente lubrificador de veículos automotores, carpinteiro, mecânico, pedreiro, pintor, agente administrativo, agentes comunitários de saúde (áreas 1, 2, 5, 11, 13, 19, 20 e 22); agente de combate a endemias, agente de saúde bucal e agente de saúde.
Também há vagas para coordenador de serviços de referência social, enfermeiro de estratégia de saúde da família, engenheiros de trânsito e de segurança do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, e médicos cardiologista, ginecologista, otorrinolaringologista, psiquiatra e reumatologista.
Para garantir a participação no concurso, após acessar o site, o interessado deve localizar o item Concurso Público CPPMLP 005/2025 e preencher corretamente todos os dados solicitados no Formulário de Cadastro e/ou da Inscrição. Ao final, deverá clicar em "Gerar Boleto". O documento deverá ser impresso e pago até a data de vencimento.
Os valores para inscrição são de R$ 55,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 70,00 para os cargos de nível médio e R$ 88,00 para as vagas de nível superior. A prova objetiva está prevista para 1 de fevereiro de 2026, mas a convocação contendo confirmação do local e horário deve ser divulgada pelo www.igecs.org.br a partir de 16 de janeiro.
Já informações como data, horário e local das provas práticas serão divulgadas no site do concurso em data a ser informada. O edital completo, com salário inicial, requisitos e carga horária, está disponível no Diário Oficial do Município de 26 de novembro, pelo https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/diario/1767 .