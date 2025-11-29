Lins - O corpo encontrado na tarde desta sexta-feira (28) em uma área de mata às margens de um córrego, na rua Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Americano, em Lins (102 quilômetros de Bauru), é do pastor Luis Guedes, de 64 anos, que estava desaparecido há nove dias. O sepultamento foi realizado na tarde deste sábado (29), às 14h, no Cemitério São João Batista.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo estava em adiantado estado de decomposição e, em um primeiro momento, não foi possível visualizar eventuais sinais de violência, e nem identificar a vítima. Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico e coleta de material genético.
Porém, familiares de Luis fizeram a identificação e o corpo foi liberado para sepultamento. No Facebook, a Igreja Pentecostal Vencendo em Jesus lamentou a morte do pastor, ressaltando que ele "sempre lutou pela Obra do Senhor". "E Deus veio recolher. Não sabemos os propósitos de Deus. Mas sabemos que o melhor ele faz por nós", publicou.
Luis não era visto desde o último dia 19. Ele fazia acompanhamento médico para investigar uma suspeita de Alzheimer e, desde o sumiço, familiares fizeram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que pudessem levar ao paradeiro dele. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins.