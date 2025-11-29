Lins - O corpo encontrado na tarde desta sexta-feira (28) em uma área de mata às margens de um córrego, na rua Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Americano, em Lins (102 quilômetros de Bauru), é do pastor Luis Guedes, de 64 anos, que estava desaparecido há nove dias. O sepultamento foi realizado na tarde deste sábado (29), às 14h, no Cemitério São João Batista.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o corpo estava em adiantado estado de decomposição e, em um primeiro momento, não foi possível visualizar eventuais sinais de violência, e nem identificar a vítima. Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico e coleta de material genético.

Porém, familiares de Luis fizeram a identificação e o corpo foi liberado para sepultamento. No Facebook, a Igreja Pentecostal Vencendo em Jesus lamentou a morte do pastor, ressaltando que ele "sempre lutou pela Obra do Senhor". "E Deus veio recolher. Não sabemos os propósitos de Deus. Mas sabemos que o melhor ele faz por nós", publicou.