Duartina - Uma carreta derrubou uma carga de laranjas, na tarde deste sábado (29), por volta das 14h, no quilômetro 374 mais 400 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Duartina (38 quilômetros de Bauru), parando em "L" na sequência. Um congestionamento chegou a se formar nos dois sentidos, mas o tráfego no local já foi normalizado, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O motorista, de 28 anos, não sofreu ferimentos.

De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a carreta, com placas de Duartina, seguia no sentido Marília-Bauru quando, por razões a serem esclarecidas, em um trecho de curva, o compartimento lateral da carroceria de madeira se abriu e a carga de laranjas se espalhou pelas quatro pistas e canteiro central.

Na sequência, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a defensa metálica do canteiro central, parando em "L" sobre as duas faixas. Equipes da concessionária foram acionadas e contaram com apoio de um trator particular para a limpeza da pista. Inicialmente, a passagem dos veículos no sentido Marília-Bauru ficou restrita ao acostamento, mas, posteriormente, uma faixa de cada sentido foi liberada, segundo a Polícia Rodoviária, e o trânsito no local está normalizado.