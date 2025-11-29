Um acidente envolvendo cinco veículos, entre eles o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves, deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28), na altura do quilômetro 184 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Bofete, interior de São Paulo, segundo o site da Artesp.
A colisão ocorreu por volta de 1h, quando um caminhão Mercedes-Benz, por razões a serem apuradas, atingiu a traseira de uma carreta. Com o impacto, a carreta foi lançada ao acostamento e o caminhão tombou sobre a pista.
Na sequência, uma Scania que trafegava no mesmo sentido não conseguiu frear, colidiu com o veículo tombado e só parou no canteiro central. Logo atrás, o ônibus que transportava a equipe da cantora, que retornava de um show em Lins (SP) com destino a São Paulo, se chocou contra o caminhão tombado e depois atingiu a lateral de uma SUV, parando no acostamento, consta do site da Artesp.
A agência contabiliza entre as vítimas leves 15 ocupantes do ônibus, cinco da SUV, e um da carreta, além de duas moderadas, ambas caminhoneiros. O veículo que tombou sobre o canteiro central exigiu longo trabalho de transbordo porque transportava ovos. A rodovia chegou a ter todas as faixas e o acostamento interditados durante parte da ocorrência.
Passam bem
Em nota, a assessoria de Amanda Alves informou que todos os ocupantes do ônibus, incluindo a artista, passam bem e que nenhum integrante da equipe ficou ferido. “As medidas de segurança foram tomadas no local e a equipe segue recebendo suporte. A agenda de compromissos da cantora segue inalterada”, informa em rede social.