Um acidente envolvendo cinco veículos, entre eles o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves, deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28), na altura do quilômetro 184 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Bofete, interior de São Paulo, segundo o site da Artesp.

A colisão ocorreu por volta de 1h, quando um caminhão Mercedes-Benz, por razões a serem apuradas, atingiu a traseira de uma carreta. Com o impacto, a carreta foi lançada ao acostamento e o caminhão tombou sobre a pista.

Na sequência, uma Scania que trafegava no mesmo sentido não conseguiu frear, colidiu com o veículo tombado e só parou no canteiro central. Logo atrás, o ônibus que transportava a equipe da cantora, que retornava de um show em Lins (SP) com destino a São Paulo, se chocou contra o caminhão tombado e depois atingiu a lateral de uma SUV, parando no acostamento, consta do site da Artesp.