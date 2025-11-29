Neste sábado e domingo (29 e 30), a Mostra Telescópio, iniciativa do Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET), apresenta o espetáculo 'Elas Fazem Drama'. A produção reúne sete peças curtas escritas por autoras gaúchas contemporâneas, compondo um mosaico dramatúrgico que percorre temas como liberdade e as complexidades das relações familiares.
A peça foi produzida como requisito de conclusão da Oficina Teatral Prática de Montagem, oferecida pelo Lab ET. A seleção de textos evidencia a diversidade da cena feminina do Rio Grande do Sul. Três das obras — 'Dá Licença, Por Favor?', 'Maldito Coração (me alegra que tu sofras)' e 'Noite Feliz' — são assinadas por Vera Karam. A programação inclui ainda 'No Antes, Naquele Dia e Agora - Invisível', de Virgínia Schabbach; 'Re-Sonhar', de Carina Corá; entre outras.
Com 13 intérpretes em cena — Aline Prado, Dulce Lagreca, Giovanna Capello Real, José Urives, Lenira Andrade, Marco Aurélio Ribeiro, Mariana Camargo, Mônica Mishima, Sara Belasco, Valeska Tamachunas, Vitor Tonsig e Raul Araújo — o espetáculo aposta na multiplicidade de vozes e presenças para dar corpo às narrativas. A direção é assinada por Julio Zaicoski e Renata Di Donato, que também integra o elenco.
Aline Prado, além de atuar, assina o design gráfico e o teaser da montagem. O projeto conta ainda com apoio da Barbearia Roots.
SERVIÇO:
Espetáculo 'Elas Fazem Drama', do Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET)
Datas: Sábado e domingo, 29 e 30 de novembro, às 18h e 20h30,
Local: Sede do Curso Livre de Teatro Mariana Camargo - rua José Fernandes, 4-50, Jardim Estoril IV, em Bauru.
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla; o link pode ser acessado na bio do @laboratorio.et no Instagram.