Neste sábado e domingo (29 e 30), a Mostra Telescópio, iniciativa do Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET), apresenta o espetáculo 'Elas Fazem Drama'. A produção reúne sete peças curtas escritas por autoras gaúchas contemporâneas, compondo um mosaico dramatúrgico que percorre temas como liberdade e as complexidades das relações familiares.

A peça foi produzida como requisito de conclusão da Oficina Teatral Prática de Montagem, oferecida pelo Lab ET. A seleção de textos evidencia a diversidade da cena feminina do Rio Grande do Sul. Três das obras — 'Dá Licença, Por Favor?', 'Maldito Coração (me alegra que tu sofras)' e 'Noite Feliz' — são assinadas por Vera Karam. A programação inclui ainda 'No Antes, Naquele Dia e Agora - Invisível', de Virgínia Schabbach; 'Re-Sonhar', de Carina Corá; entre outras.

Com 13 intérpretes em cena — Aline Prado, Dulce Lagreca, Giovanna Capello Real, José Urives, Lenira Andrade, Marco Aurélio Ribeiro, Mariana Camargo, Mônica Mishima, Sara Belasco, Valeska Tamachunas, Vitor Tonsig e Raul Araújo — o espetáculo aposta na multiplicidade de vozes e presenças para dar corpo às narrativas. A direção é assinada por Julio Zaicoski e Renata Di Donato, que também integra o elenco.