BAURU

Fim de semana tem apresentação da banda Rockduto no Alameda

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A Rockduto apresentará músicas de bandas como Foo Fighters, Ramones, Green Day, entre outras
Neste sábado (29), o rock n' roll vai rolar solto no Alameda com a apresentação da banda Rockduto. Uma apresentação que promete muitos clássicos nacionais e internacionais que marcaram várias gerações. O show apresentará músicas de bandas como Foo Fighters, Ramones, Green Day, Dire Straits, Oasis, Beatles, Bruce Springsteen, U2, REM, The Police, The Cure, Deep Purple, Barão Vermelho, Capital Inicial, Titãs, RPM, Legião Urbana, Ira!, entre outras.

SERVIÇO:

Banda Rockduto, neste sábado (29), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 29,90 (1º lote), R$ 34,90 (2º lote) e R$ 39,90 (3º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br

Estacionamento gratuito.

O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon).

Mais informações pelo telefone 14 3321-5000 ou 14 99651-5050.

