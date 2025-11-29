Oi, cidadãos, protocolizei projetos de lei (PL) para Suéllen, no expediente, terceiro andar da prefeitura, pois vai beneficiar a população oculta, invisível, as minorias.

Eu, Guto Guedes, na política desde a juventude do PMDB, aos 15 anos, 1990, protocolizou 6 PLs para a prefeita, para a melhorar a cidade. 1) Processo n° 164814/2025, sobre a criação de um hospital psiquiátrico em Bauru e criação casas nos terrenos da prefeitura para moradores de rua e demais pessoas vulneráveis.

2) Processo n°165490/2025, sobre copiar as leis de transporte público gratuito para todas as pessoas com deficiência, sem tanta burocracia e criação de gatil, canil, com castrações, rações, higiene e adoções.