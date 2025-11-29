29 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPINIÃO

Um acidente inusitado

Por Prof. Gilberto Sidney Vieira |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Em 16/10/2025 , pela manhã, num voo comercial entre Denver e Los Angeles (EUA), o para-brisa de um Boeing 737 Max da United Airlines com 6 tripulantes e 134 passageiros foi "ex-abrupto" trincado por algo. O piloto foi assaz aguerrido.

Assumiu o protagonismo de uma exitosa aterrissagem de emergência em Salt Lake City. Passageiros e tripulantes foram embarcados noutro avião. O Boeing acidentado foi recolhido em hangar para perícia técnica. O Serviço de Segurança Nacional (EUA) instaurou "ex-officio" uma investigação sobre o ocorrido.

Testemunhas oculares sofreram oitivas sobre o fato. A maioria delas afirmou peremptoriamente que a causa do acidente foi uma das seguintes hipóteses: a) lixo espacial oriundo de naves caídas vindas do espaço sideral; b) drone; c) pequeno ufo.

Como um pequeno ufo foi detectado numa tela de radar próximo ao evento (aeroporto) ufólogos americanos passaram a investigar "pari passu" o acidente inusitado. O fato foi exposto numa reportagem publicada no jornal ( = papel impresso ) "O Globo" (RJ) em 22/10/2025. Ufólogos de todo globo terrestre aguardam a conclusão final .

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários