Em 16/10/2025 , pela manhã, num voo comercial entre Denver e Los Angeles (EUA), o para-brisa de um Boeing 737 Max da United Airlines com 6 tripulantes e 134 passageiros foi "ex-abrupto" trincado por algo. O piloto foi assaz aguerrido.
Assumiu o protagonismo de uma exitosa aterrissagem de emergência em Salt Lake City. Passageiros e tripulantes foram embarcados noutro avião. O Boeing acidentado foi recolhido em hangar para perícia técnica. O Serviço de Segurança Nacional (EUA) instaurou "ex-officio" uma investigação sobre o ocorrido.
Testemunhas oculares sofreram oitivas sobre o fato. A maioria delas afirmou peremptoriamente que a causa do acidente foi uma das seguintes hipóteses: a) lixo espacial oriundo de naves caídas vindas do espaço sideral; b) drone; c) pequeno ufo.
Como um pequeno ufo foi detectado numa tela de radar próximo ao evento (aeroporto) ufólogos americanos passaram a investigar "pari passu" o acidente inusitado. O fato foi exposto numa reportagem publicada no jornal ( = papel impresso ) "O Globo" (RJ) em 22/10/2025. Ufólogos de todo globo terrestre aguardam a conclusão final .