Quando o consumidor brasileiro, principalmente das classes menos favorecidas e até média, recebe uma boa notícia como do atual governo que aprova no Congresso isenção maior do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês e que também serão beneficiados de forma escalonada aqueles que ganham até R$7,5 mil, parte deste benefícios, ou 50%, pode infelizmente ir pro ralo... Porque uma medida provisória 134 MP do Setor Elétrico, enviada pelo Planalto, aprovado neste mês pelo Congresso, pode sugar 50% do benefício da isenção do IR, para cobrir subsídios injustificáveis para o setor elétrico que vai elevar o custo dos consumidores de energia em 6%, até atingir os R$ 15 bilhões.

Na realidade, o cidadão brasileiro continua sendo esbulhado pelo Congresso e Planalto. Que mais preocupados em legislar em causa própria, não se importam, conforme demonstrou o Estadão, que a oferta de energia elétrica supera a demanda...

Então, por que esse excesso de geração de energia não reduz o custo para o consumidor?