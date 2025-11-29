O Brasil está cansado da gritaria e da polarização estéril. Conciliação, tolerância e perdão fazem parte da tradição deste país generoso. Getúlio Vargas perdoou tanto comunistas quanto integralistas que tentaram derrubar seu governo. Juscelino indultou os militares que se ergueram contra sua eleição. E os exemplos se multiplicam em nossa história. É preciso pensar no bem maior da pacificação.

O Brasil está quebrado. O Estado não tem recursos para nada. Aumentar impostos é uma insanidade. Só o desenvolvimento pode nos salvar. E o desenvolvimento exige um clima de paz construtiva - não a beligerância estéril da política do confronto permanente.

A sociedade não aguenta mais a radicalização. O Brasil vive aprisionado em um círculo vicioso. A disputa política, hoje, é movida por paixões e ódios, não por ideias e soluções. Personalidades são tratadas como semideuses ou demônios. As redes sociais inflamam o confronto. A razão se perde. A serenidade desaparece.