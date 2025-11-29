Começando de baixo para cima, eles são eleitos vereadores, vices e prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, vice e o presidente no topo da pirâmide. São milhares de pessoas que se prontificam e prometem exercer os seus cargos com honestidade etc...

Mas será que eles conjugam os verbos corretamente, tais como: trabalhar, administrar, ajudar, valorizar, conceder, planejar, aprimorar, celebrar, fortalecer, estruturar, reivindicar, transformar, liderar, inaugurar, promover, fortalecer, modernizar, enfrentar, encarar, definir, selecionar, combater, explicar, preencher, organizar, pagar, economizar, superar, produzir, investir, reduzir, analisar, contabilizar, prevenir, construir, reunir etc...

Infelizmente estamos assistindo em nosso país os maus políticos praticarem e abusarem dos verbos de forma negativa como: corromper, roubar, desviar, furtar, conflitar, prejudicar, paralisar, bloquear, suspeitar, fraudar, sucatear, abandonar, enfraquecer, errar, gastar, desacelerar, relaxar, inflacionar, criticar, suspeitar, superfaturar, viajar sem precisar e torrar para o povo pagar...