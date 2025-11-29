Um jovem de 22 anos foi baleado na madrugada de deste sábado (29), durante um tumulto próximo a uma adega no Geisel, em Bauru. Um dos tiros desferidos atingiu o ombro direito da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada após o rapaz dar entrada no Pronto-Socorro Central (PSC). O pai dele relatou à equipe da corporação que o filho estava perto do estabelecimento quando a confusão começou e que populares, não identificados, o socorreram.

A vítima foi atendida pela equipe médica e não corre risco de morte, de acordo com o registro elaborado na delegacia. O documento ainda traz que policiais militares fizeram buscas por testemunhas e por indícios para perícia, mas nada foi encontrado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

