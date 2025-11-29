29 de novembro de 2025
NOITE TENSA

Jovem é baleado em tumulto perto de adega de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima foi levada ao Pronto-Socorro Central
Vítima foi levada ao Pronto-Socorro Central

Um jovem de 22 anos foi baleado na madrugada de deste sábado (29), durante um tumulto próximo a uma adega no Geisel, em Bauru. Um dos tiros desferidos atingiu o ombro direito da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada após o rapaz dar entrada no Pronto-Socorro Central (PSC). O pai dele relatou à equipe da corporação que o filho estava perto do estabelecimento quando a confusão começou e que populares, não identificados, o socorreram.

A vítima foi atendida pela equipe médica e não corre risco de morte, de acordo com o registro elaborado na delegacia. O documento ainda traz que policiais militares fizeram buscas por testemunhas e por indícios para perícia, mas nada foi encontrado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

Em debate

Um Projeto de Lei (PL) tramita pelo Legislativo justamente para regulamentar o funcionamento desse tipo de estabelecimentos em Bauru. Por essa razão, uma audiência pública foi realizada na Casa na última terça-feira (25). Na ocasião, a Polícia Militar informou que, somente neste ano, a cidade já registrou 80 brigas e situações envolvendo armas de fogo, além de homicídios, ocorridos dentro ou no entorno de adegas.

Por essa razão, a proposta em análise proíbe que clientes permaneçam consumindo bebidas no local, prática hoje comum. Os proprietários afirmaram que não têm como controlar totalmente a circulação de pessoas na rua e que a medida pode gerar prejuízo econômico. A discussão seguirá nas próximas semanas na Câmara.

