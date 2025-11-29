Pederneiras - Alunos da Etec Rodrigues de Abreu, em Bauru, visitaram a Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), nesta semana, para apresentar um projeto que destaca o talento, criatividade e olhar social da juventude da região. O grupo desenvolveu um dispositivo inovador que busca auxiliar a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Participam do projeto os estudantes João Pedro e Eric Santos, de Pederneiras; Emilly Gonçalves, de Itapuí; e Erik Doca, de Agudos.

O dispositivo funciona com a plataforma Arduino, utilizando um ESP32 Mini, um sensor a laser para detectar obstáculos e motores vibratórios que alertam o usuário com diferentes intensidades de vibração. O sistema identifica barreiras a até um metro de distância, aumentando o nível de alerta conforme a proximidade, o que representa uma solução inteligente, simples e muito eficiente.

Após diversas versões testadas e aprimoradas pelo grupo, o protótipo final atingiu um custo acessível: R$ 183,90, tornando a ideia viável e promissora para ampliar a autonomia de pessoas com deficiência visual. A prefeita Ivana Maria Bertolini parabenizou os alunos. "Ver jovens da nossa cidade pensando em inclusão, tecnologia e no bem-estar das pessoas é algo que nos enche de esperança. O futuro é promissor quando temos talentos assim, dedicados e comprometidos", ressaltou.