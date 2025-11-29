Jaú (47 quilômetros de Bauru) e Botucatu (100 quilômetros de Bauru) fazem parte da lista das novas cidades paulistas que poderão se tornar estâncias turísticas. O projeto de lei que atualiza o ranqueamento dos municípios turísticos e amplia de 70 para 78 o número de estâncias turísticas foi encaminhado pelo Governo do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa (Alesp) para votação nesta segunda-feira (24).

A proposta considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur), conforme determina a Lei Complementar n.º 1.261/2015, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos.

Com o novo ranqueamento, oito municípios de interesse turístico (MITs), entre eles Jaú e Botucatu, foram promovidos à categoria de estância, após atenderem integralmente aos critérios legais. As oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 estâncias turísticas.