Jaú (47 quilômetros de Bauru) e Botucatu (100 quilômetros de Bauru) fazem parte da lista das novas cidades paulistas que poderão se tornar estâncias turísticas. O projeto de lei que atualiza o ranqueamento dos municípios turísticos e amplia de 70 para 78 o número de estâncias turísticas foi encaminhado pelo Governo do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa (Alesp) para votação nesta segunda-feira (24).
A proposta considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur), conforme determina a Lei Complementar n.º 1.261/2015, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos.
Com o novo ranqueamento, oito municípios de interesse turístico (MITs), entre eles Jaú e Botucatu, foram promovidos à categoria de estância, após atenderem integralmente aos critérios legais. As oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 estâncias turísticas.
A nova configuração passa a contemplar 78 estâncias turísticas e 136 MITs, com acesso à recursos para obras de infraestrutura turística pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), vinculado à pasta estadual de turismo. Em agosto deste ano, a Alesp aprovou, por unanimidade, a titulação de 70 novos MITs, que passam a ser 214 no estado.
De acordo com o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, a atualização consolida o ciclo de ranqueamento 2024/2025 e reforça a liderança de São Paulo como referência nacional em gestão e política pública do turismo. "São Paulo reconhece o potencial turístico dos seus municípios e tem valorizado toda a cadeia, que hoje representa quase 10% do PIB do estado", afirma.
"Ao ampliar o número de estâncias turísticas e atualizar a classificação dos MITs, o Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos do Dadetur, destinados a obras de infraestrutura turística, sinalização, equipamentos e qualificação".
Na região, são classificados como estâncias turísticas, atualmente, Barra Bonita, Brotas e Ibitinga. O título de MIT é concedido à Agudos, Arealva, Bauru, Bariri, Bocaina, Dois Córregos, Gália, Garça, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Itatinga, Lençóis Paulista, Lins, Mineiros do Tietê, Pardinho, Piratininga, Pongaí, Santa Cruz do Rio Pardo, São Manuel, Torrinha e Uru.
RECONHECIMENTO
Em nota, a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informou que recebeu com muita alegria e entusiasmo a notícia da inclusão da cidade na lista de estâncias turísticas paulistas.
"Isso é fruto de um amplo trabalho realizado ao longo dos últimos quatro anos e que tem o objetivo não só de valorizar o que Jaú tem de melhor, mas de também valorizar a nossa história", declara.
"Nossa cidade possui diversos atrativos, seja no turismo de compras, de saúde, gastronômico ou religioso. Com a elevação à estância, vamos investir ainda mais no turismo, potencializando a geração de emprego e renda na cidade".
O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, ressaltou que a cidade vive uma expectativa muito grande em relação ao projeto de lei que tramita na Alesp para elevar o município à condição de estância turística e garantir mais recursos do Estado para investimentos no turismo.
"É fruto e resultado de um trabalho que vem sendo feito há algum tempo, em especial pelas equipes da nossa Secretaria de Turismo, que criei no início do ano, no início do mandato. É um trabalho muito sério para desenvolver o turismo em Botucatu e, principalmente, para a cidade ser coroada com essa elevação à instância", pontua.
Além de fazer parte da região da Cuesta, conhecida por suas belezas naturais e atrações culturais e esportivas, Botucatu inaugurou recentemente a Represa do Rio Pardo, que ampliou a segurança hídrica na cidade, e é destaque no turismo histórico e científico.