Um homem de 35 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipiranga, no início da tarde desta sexta-feira (28), após ser atacado com golpes de machado por um desconhecido em Bauru. Ele permaneceu internado, sem risco de morte, e a ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, será investigada pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da UPA após a vítima dar entrada na unidade com ferimentos causados por golpes de machado na região da nuca e braço direito. Quando os policiais chegaram, o paciente havia sido transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC).

Na unidade, o homem contou à equipe que estava acompanhado de sua esposa e havia parado seu carro em frente a uma adega no Parque Real para comprar bebidas. Ele disse que, assim que desembarcou do veículo, um desconhecido lhe atacou com duas machadadas, fugindo na sequência, e sua esposa o levou até a UPA.