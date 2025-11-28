Lins - Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta sexta-feira (28) em uma área de mata às margens de um córrego, na rua Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Americano, em Lins (102 quilômetros de Bauru).

A Polícia Militar (PM) isolou o local assim que o corpo foi localizado e policiais civis foram acionados para iniciar levantamento de informações.

De acordo com o registro policial, não foi possível visualizar, em um primeiro momento, eventuais sinais de violência, e nem identificar a vítima.