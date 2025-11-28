28 de novembro de 2025
EM DECOMPOSIÇÃO

Corpo é encontrado em área de mata às margens de córrego em Lins

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
NovaTv/Reprodução
O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins
Lins - Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta sexta-feira (28) em uma área de mata às margens de um córrego, na rua Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Americano, em Lins (102 quilômetros de Bauru).

A Polícia Militar (PM) isolou o local assim que o corpo foi localizado e policiais civis foram acionados para iniciar levantamento de informações.

De acordo com o registro policial, não foi possível visualizar, em um primeiro momento, eventuais sinais de violência, e nem identificar a vítima.

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico e coleta de material visando à identificação. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins.

