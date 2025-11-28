28 de novembro de 2025
Após colisões em série, motorista é flagrado com 73 kg de maconha

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp/Reprodução
Droga, dividida em 77 tabletes, foi encontrada na cabine do caminhão
Droga, dividida em 77 tabletes, foi encontrada na cabine do caminhão

Após uma sequência de colisões envolvendo dois caminhões, uma carreta, um coletivo e um utilitário, na madrugada desta sexta-feira (28), na rodovia Castelo Branco (SP-280), altura do quilômetro 184 mais 300 metros, no sentido interior-capital, em Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), policiais rodoviários encontraram 73 quilos de maconha, divididos em 77 tabletes, na cabine de um dos veículos e o condutor, de 39 anos, que está internado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), por razões a serem esclarecidas, um dos caminhões, carregado com 15 toneladas de ovos, colidiu na traseira da carreta, com 28 toneladas de areia, tombou na sequência, e foi atingido por outro caminhão, que transportava 19 toneladas de ovos, e por um Toyota Hilux. Conforme o BO, este último caminhão também colidiu com a lateral do coletivo.

Os condutores dos dois veículos que carregavam ovos sofreram ferimentos e foram levados para hospitais da região. De acordo com o registro policial, os tabletes de maconha foram encontrados na cabine do caminhão que transportava as 19 toneladas de ovos e o motorista, socorrido com fratura exposta no joelho, permaneceu internado na Santa Casa de Tatuí sob escolta policial.

