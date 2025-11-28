Após uma sequência de colisões envolvendo dois caminhões, uma carreta, um coletivo e um utilitário, na madrugada desta sexta-feira (28), na rodovia Castelo Branco (SP-280), altura do quilômetro 184 mais 300 metros, no sentido interior-capital, em Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), policiais rodoviários encontraram 73 quilos de maconha, divididos em 77 tabletes, na cabine de um dos veículos e o condutor, de 39 anos, que está internado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), por razões a serem esclarecidas, um dos caminhões, carregado com 15 toneladas de ovos, colidiu na traseira da carreta, com 28 toneladas de areia, tombou na sequência, e foi atingido por outro caminhão, que transportava 19 toneladas de ovos, e por um Toyota Hilux. Conforme o BO, este último caminhão também colidiu com a lateral do coletivo.

Os condutores dos dois veículos que carregavam ovos sofreram ferimentos e foram levados para hospitais da região. De acordo com o registro policial, os tabletes de maconha foram encontrados na cabine do caminhão que transportava as 19 toneladas de ovos e o motorista, socorrido com fratura exposta no joelho, permaneceu internado na Santa Casa de Tatuí sob escolta policial.