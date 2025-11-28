28 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM ESTRADA DE TERRA

Polícia Civil recupera maquinário furtado na região de Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Retroescavadeira estava abandonada em uma estrada de terra e foi periciada pelo Instituto de Criminalística (IC) e apreendida para ser devolvida à vítima
Retroescavadeira estava abandonada em uma estrada de terra e foi periciada pelo Instituto de Criminalística (IC) e apreendida para ser devolvida à vítima

Policiais civis da Delegacia de Porangaba localizaram, nesta quinta-feira (27), uma máquina agrícola que havia sido furtada de uma propriedade rural em Bofete, na região de Botucatu.

O maquinário - uma retroescavadeira - estava abandonado em uma estrada de terra e foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e apreendido para ser devolvido à vítima.

As investigações prosseguem, por parte da Polícia Civil, com o objetivo de localizar um trator, também furtado da propriedade rural, e identificar e prender os autores do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários