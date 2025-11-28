Policiais civis da Delegacia de Porangaba localizaram, nesta quinta-feira (27), uma máquina agrícola que havia sido furtada de uma propriedade rural em Bofete, na região de Botucatu.

O maquinário - uma retroescavadeira - estava abandonado em uma estrada de terra e foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e apreendido para ser devolvido à vítima.

As investigações prosseguem, por parte da Polícia Civil, com o objetivo de localizar um trator, também furtado da propriedade rural, e identificar e prender os autores do crime.