Botucatu - Um caminhoneiro foi socorrido em estado grave, na madrugada desta sexta-feira (28), após tombar o veículo que conduzia na altura do quilômetro 236 mais 900 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho de serra de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Em razão do acidente, a via chegou a ficar totalmente interditada.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão, carregado com duas toneladas de ovos, trafegava no sentido leste, em trecho de pista simples, quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 5h, o motorista perdeu o controle da direção e tombou na faixa adicional, no sentido oeste.

Ele ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipes da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em estado grave, foi levado a um hospital da região. O passageiro sofreu lesões leves e também recebeu atendimento médico. Após limpeza da pista, o trânsito foi liberado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.