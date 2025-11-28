Dois trabalhadores que faziam manutenção no acostamento da rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), na zona rural de Anhembi, morreram na tarde desta quinta-feira (27), quando foram atingidos por bobinas metálicas de aproximadamente 2,5 toneladas, que se desprenderem de um caminhão semirreboque. O veículo, conduzido por um homem de 48 anos que estava alcoolizado, tombou durante uma ultrapassagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos pneus da Scania estourou e o caminhão tombou, projetando a carga. Segundo o próprio condutor, o pneu estava liso (“careca”). As bobinas ainda atingiram carros que passavam pela via.

As vítimas foram identificadas como Marcio Ademir Palini, 47 anos, e Paulo César Justimiano Ribeiro, 42, ambos auxiliares de serviços gerais. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,61 mg de álcool por litro de ar alveolar, mais que o dobro do limite legal, de 0,3 mg.