Uma denúncia sobre um motorista de carro de luxo que supostamente estaria armado resultou em uma perseguição policial em Bauru, nesta quinta-feira (27), em plena luz do dia. O condutor do veículo provocou caos no trânsito perto de sua casa ao resistir à abordagem e quase atropelar pedestres na calçada. A ocorrência provocou a aglomeração de vizinhos, que deixaram escapar um cão de grande porte. O animal avançou contra a equipe.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que um homem estaria armado nas proximidades da Praça da Hípica. O suspeito estaria em uma BMW X4 Xdrive 301 cinza. Uma viatura próxima localizou o automóvel e fez sinais sonoros e luminosos para que ele parasse, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga, consta do registro.

Durante o acompanhamento, ainda de acordo com o histórico policial, o motorista acelerou bruscamente e chegou a utilizar a calçada da avenida Castelo Branco para tentar despistar a equipe, quase atropelando pedestres que passavam pelo local, acrescenta o BO.