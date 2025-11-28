28 de novembro de 2025
PERIGO NAS RUAS

Bauru: BMW que fugia da PM quase atropela pedestres na calçada

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ilustração
Modelo do carro de luxo perseguido pela PM
Modelo do carro de luxo perseguido pela PM

Uma denúncia sobre um motorista de carro de luxo que supostamente estaria armado resultou em uma perseguição policial em Bauru, nesta quinta-feira (27), em plena luz do dia. O condutor do veículo provocou caos no trânsito perto de sua casa ao resistir à abordagem e quase atropelar pedestres na calçada. A ocorrência provocou a aglomeração de vizinhos, que deixaram escapar um cão de grande porte. O animal avançou contra a equipe.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que um homem estaria armado nas proximidades da Praça da Hípica. O suspeito estaria em uma BMW X4 Xdrive 301 cinza. Uma viatura próxima localizou o automóvel e fez sinais sonoros e luminosos para que ele parasse, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga, consta do registro.

Durante o acompanhamento, ainda de acordo com o histórico policial, o motorista acelerou bruscamente e chegou a utilizar a calçada da avenida Castelo Branco para tentar despistar a equipe, quase atropelando pedestres que passavam pelo local,  acrescenta o BO.

A corporação informou ainda que o motorista chegou à própria casa e guardou o veículo, mas foi visto pelos policiais entrando no imóvel. Houve, então, a abordagem. Nenhuma arma foi localizada. Devido ao tumulto, vizinhos saíram para observar a ocorrência e um deles deixou escapar um cachorro, que avançou contra um dos policiais. O agente sacou a arma e efetuou um disparo para cima, a fim de afastar o animal e preservar sua integridade e a do cão.

O motorista "fujão", de 32 anos, foi qualificado no Plantão Policial e responderá criminalmente em liberdade por desobediência e resistência.

