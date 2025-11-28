Uma denúncia sobre um motorista de carro de luxo que supostamente estaria armado resultou em uma perseguição policial em Bauru, nesta quinta-feira (27), em plena luz do dia. O condutor do veículo provocou caos no trânsito perto de sua casa ao resistir à abordagem e quase atropelar pedestres na calçada. A ocorrência provocou a aglomeração de vizinhos, que deixaram escapar um cão de grande porte. O animal avançou contra a equipe.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que um homem estaria armado nas proximidades da Praça da Hípica. O suspeito estaria em uma BMW X4 Xdrive 301 cinza. Uma viatura próxima localizou o automóvel e fez sinais sonoros e luminosos para que ele parasse, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga, consta do registro.
Durante o acompanhamento, ainda de acordo com o histórico policial, o motorista acelerou bruscamente e chegou a utilizar a calçada da avenida Castelo Branco para tentar despistar a equipe, quase atropelando pedestres que passavam pelo local, acrescenta o BO.
A corporação informou ainda que o motorista chegou à própria casa e guardou o veículo, mas foi visto pelos policiais entrando no imóvel. Houve, então, a abordagem. Nenhuma arma foi localizada. Devido ao tumulto, vizinhos saíram para observar a ocorrência e um deles deixou escapar um cachorro, que avançou contra um dos policiais. O agente sacou a arma e efetuou um disparo para cima, a fim de afastar o animal e preservar sua integridade e a do cão.
O motorista "fujão", de 32 anos, foi qualificado no Plantão Policial e responderá criminalmente em liberdade por desobediência e resistência.