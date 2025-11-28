28 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Remédios de uso controlado sem documentação são apreendidos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Polícia Militar Rodoviária
Medicamentos apreendidos sem nota fiscal
Medicamentos apreendidos sem nota fiscal

Durante a Operação Impacto, realizada nesta quinta-feira (27), policiais militares rodoviários de Jaú (47 quilômetros de Bauru) apreenderam um veículo Honda CR-V que transportava 365 unidades de medicamentos de uso controlado sem qualquer documentação fiscal.

O automóvel era conduzido por A.A.B., de 49 anos, que viajava acompanhado de D.C.S.B., também de 49 anos. Ambos são moradores do Paraná e seguiam viagem do Estado de origem com destino à cidade de São Paulo.

Durante a abordagem, os agentes realizaram vistoria no veículo e localizaram os produtos irregulares. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Bauru, onde os medicamentos e o carro foram apreendidos. O motorista permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários