Durante a Operação Impacto, realizada nesta quinta-feira (27), policiais militares rodoviários de Jaú (47 quilômetros de Bauru) apreenderam um veículo Honda CR-V que transportava 365 unidades de medicamentos de uso controlado sem qualquer documentação fiscal.

O automóvel era conduzido por A.A.B., de 49 anos, que viajava acompanhado de D.C.S.B., também de 49 anos. Ambos são moradores do Paraná e seguiam viagem do Estado de origem com destino à cidade de São Paulo.

Durante a abordagem, os agentes realizaram vistoria no veículo e localizaram os produtos irregulares. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Bauru, onde os medicamentos e o carro foram apreendidos. O motorista permaneceu detido e à disposição da Justiça.