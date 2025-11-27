27 de novembro de 2025
DERRUBOU ESTRUTURA

Motorista morre em colisão com poste na Nações Norte, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acontecendo em Bauru/Reprodução
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local

Motorista de um carro morreu, na noite desta quinta-feira (27), em uma colisão com um poste na avenida Nações Unidas Norte, no sentido Centro-rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em atendimento e não havia informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com dados preliminares obtidos pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, o condutor do veículo atingiu o poste de concreto, derrubando a estrutura na via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.

Por conta da queda do poste, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região e a CPFL foi acionada para a substituição da estrutura e o restabelecimento do serviço. A Polícia Militar (PM) está no local e aguarda a chegada da Polícia Científica para a perícia. O caso é acompanhado pelo JCNET/Sampi.

Outro acidente

Também na noite desta quinta-feira, uma moto atingiu um poste na altura da quadra 47 da avenida Nações Unidas, nas imediações do sambódromo, no sentido centro-bairro. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

