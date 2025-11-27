Motorista de um carro morreu, na noite desta quinta-feira (27), em uma colisão com um poste na avenida Nações Unidas Norte, no sentido Centro-rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em atendimento e não havia informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com dados preliminares obtidos pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, o condutor do veículo atingiu o poste de concreto, derrubando a estrutura na via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.

Por conta da queda do poste, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região e a CPFL foi acionada para a substituição da estrutura e o restabelecimento do serviço. A Polícia Militar (PM) está no local e aguarda a chegada da Polícia Científica para a perícia. O caso é acompanhado pelo JCNET/Sampi.

