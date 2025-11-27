Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (27), em Bauru, após furtar o carro de um vizinho e atropelar uma mulher de 35 anos na altura da quadra 1 da rua Júlio Maringoni, na Vila Samaritana. A vítima sofreu ferimentos graves e permaneceu internada com suspeita de fratura na bacia.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), durante a madrugada, o suspeito teria entrado no apartamento do vizinho enquanto ele dormia, no bairro Nova Esperança, pego a chave do GM Celta pertencente a ele e saído com o carro sem autorização.

Horas depois, o proprietário do veículo foi informado pela PM que o Celta havia se envolvido em um acidente de trânsito. Após atropelar uma mulher, que foi socorrida em estado grave, com possível fratura na bacia, o suspeito bateu em uma árvore.