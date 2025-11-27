Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), na tarde desta quinta-feira (27), por suspeita de envolvimento no assassinato brutal de Valdir Lopes da Silva, de 46 anos, que foi alvo de disparos de arma de fogo e facadas, no final da noite de terça-feira (25), no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru.

O crime ocorreu por volta das 22h30, na quadra 1 da rua Adilson José Stafussi. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvejada por ao menos três disparos de arma de fogo e teve o corpo perfurado diversas vezes por faca, na região do peito, em um ato de extrema violência. A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito de Valdir no local.

Após investigações conduzidas pela 3.ª DH, o adolescente, morador do bairro, foi identificado como um dos suspeitos do homicídio e teve a sua internação solicitada à Vara da Infância e da Juventude. O mandado foi cumprido nesta quinta e ele foi conduzido a uma unidade da Fundação Casa. As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a motivação - que teria relação com desavenças envolvendo o tráfico de drogas na região - e a eventual participação de um segundo suspeito no crime.