TIROS E FACADAS

Adolescente de 17 anos é suspeito de homicídio brutal em Bauru

Por Lilian Grasiela e Bruno Freitas | da Redação
Divulgação
Adolescente foi apreendido por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru
Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), na tarde desta quinta-feira (27), por suspeita de envolvimento no assassinato brutal de Valdir Lopes da Silva, de 46 anos, que foi alvo de disparos de arma de fogo e facadas, no final da noite de terça-feira (25), no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru.

O crime ocorreu por volta das 22h30, na quadra 1 da rua Adilson José Stafussi. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvejada por ao menos três disparos de arma de fogo e teve o corpo perfurado diversas vezes por faca, na região do peito, em um ato de extrema violência. A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito de Valdir no local.

Após investigações conduzidas pela 3.ª DH, o adolescente, morador do bairro, foi identificado como um dos suspeitos do homicídio e teve a sua internação solicitada à Vara da Infância e da Juventude. O mandado foi cumprido nesta quinta e ele foi conduzido a uma unidade da Fundação Casa. As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a motivação - que teria relação com desavenças envolvendo o tráfico de drogas na região - e a eventual participação de um segundo suspeito no crime.

