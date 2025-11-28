Jogo em aberto...
O tabuleiro eleitoral de Bauru para 2026 está posto, o jogo de xadrez ainda está no início, mas há muitas surpresas e mudanças reservadas aos observadores nos próximos meses. Pré-candidatos como Junior Rodrigues (PSD), Rodrigo Mandaliti (MDB), Estela Almagro (PT), André Maldonado (PP), Dr. Raul (Podemos), Chiara Ranieri (União), Lucia Rosim (PSD) e Junior Lokadora (Podemos), se movimentam nos bastidores e, na medida do possível, publicamente.
De estadual a federal
Uma novidade nos próximos dias pode ser o anúncio do vereador André Maldonado de que será pré-candidato a deputado federal e não estadual, como é até o momento. Ele tem conversado com a direção estadual de seu partido, o PP, e deve fazer o anúncio em breve.
Batendo de frente
Lembrando que o PP estadual não anda nada feliz com o grupo político que governa Bauru e que detinha o comando do partido até há alguns meses. Talvez não seja sem motivo a guinada de Maldonado para a seara eleitoral onde está a mãe da prefeita e candidata a deputada federal Lúcia Rosim (PSD).
Anderson Prado
Correndo por fora está Anderson Prado, secretário de Habitação da Prefeitura de Bauru. Apesar de resistências na base política governista, Prado tem projeto para disputar vaga na Assembleia Legislativa, quiçá a Câmara Federal. Mas precisa encontrar um ponto de equilíbrio em Bauru e, principalmente, as bênçãos de Suéllen Rosim.
Secretariado em 2026
Aliás, já há um burburinho, ainda bem de leve, nos bastidores do Executivo e Legislativo dando conta de que Suéllen pode aproveitar o início do ano e a proximidade do prazo de desincompatibilização (abril) para promover mudanças no secretariado municipal. Tudo vai depender de como o ano terminará... na Praça das Cerejeiras e na Praça Dom Pedro II.
Com a Promotoria
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru esteve, na tarde de terça-feira (25), em reunião com o Ministério Público (promotores Fernando Masseli Helene e Henrique Ribeiro Varonez) para tratar da situação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do atual prédio da Casa de Leis e apresentar o andamento das tratativas relacionadas à possível nova sede do Legislativo.
AVCB e idade do prédio
Durante a reunião, o MP reforçou a necessidade de esclarecimentos quanto ao AVCB que a Câmara não tem. O presidente Markinho Souza (MDB) lamentou a ausência do documento, mas destacou que a Câmara vem executando diversas ações e estudos técnicos relacionados ao tema. Ressaltou ainda que o prédio atual, por possuir mais de 90 anos, apresenta limitações estruturais relevantes e não comporta adequações simples, especialmente diante do grande fluxo diário de pessoas.