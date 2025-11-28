Jogo em aberto...

O tabuleiro eleitoral de Bauru para 2026 está posto, o jogo de xadrez ainda está no início, mas há muitas surpresas e mudanças reservadas aos observadores nos próximos meses. Pré-candidatos como Junior Rodrigues (PSD), Rodrigo Mandaliti (MDB), Estela Almagro (PT), André Maldonado (PP), Dr. Raul (Podemos), Chiara Ranieri (União), Lucia Rosim (PSD) e Junior Lokadora (Podemos), se movimentam nos bastidores e, na medida do possível, publicamente.

De estadual a federal

Uma novidade nos próximos dias pode ser o anúncio do vereador André Maldonado de que será pré-candidato a deputado federal e não estadual, como é até o momento. Ele tem conversado com a direção estadual de seu partido, o PP, e deve fazer o anúncio em breve.

Batendo de frente

Lembrando que o PP estadual não anda nada feliz com o grupo político que governa Bauru e que detinha o comando do partido até há alguns meses. Talvez não seja sem motivo a guinada de Maldonado para a seara eleitoral onde está a mãe da prefeita e candidata a deputada federal Lúcia Rosim (PSD).