A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru realizou, na tarde de terça-feira (25), uma reunião com o Ministério Público (MP) para tratar da situação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do atual prédio da Casa de Leis e apresentar o andamento das tratativas relacionadas à possível nova sede do Legislativo.

O encontro ocorreu na sede das Promotorias, na avenida Getúlio Vargas, e reuniu o presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), o 1º secretário André Maldonado (PP) e o 2º secretário Dário Dudário (PSD). Também estiveram presentes o chefe de gabinete da Presidência, Allison Talon Carlos; o Procurador Legislativo Renato Chinali Canarim e o diretor administrativo José Augusto Alves Camargo Junior. Eles foram recebidos pelos promotores de Justiça Fernando Masseli Helene e Henrique Ribeiro Varonez.

Durante a reunião, o Ministério Público reforçou a necessidade de esclarecimentos quanto ao AVCB. O presidente Markinho Souza lamentou a ausência do documento, mas destacou que a Câmara vem executando, ao longo dos últimos anos, diversas ações e estudos técnicos relacionados ao tema. Ressaltou ainda que o prédio atual, por possuir mais de 90 anos, apresenta limitações estruturais relevantes e não comporta adequações simples, especialmente diante do grande fluxo diário de pessoas.