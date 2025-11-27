A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru realizou, na tarde de terça-feira (25), uma reunião com o Ministério Público (MP) para tratar da situação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do atual prédio da Casa de Leis e apresentar o andamento das tratativas relacionadas à possível nova sede do Legislativo.
O encontro ocorreu na sede das Promotorias, na avenida Getúlio Vargas, e reuniu o presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), o 1º secretário André Maldonado (PP) e o 2º secretário Dário Dudário (PSD). Também estiveram presentes o chefe de gabinete da Presidência, Allison Talon Carlos; o Procurador Legislativo Renato Chinali Canarim e o diretor administrativo José Augusto Alves Camargo Junior. Eles foram recebidos pelos promotores de Justiça Fernando Masseli Helene e Henrique Ribeiro Varonez.
Durante a reunião, o Ministério Público reforçou a necessidade de esclarecimentos quanto ao AVCB. O presidente Markinho Souza lamentou a ausência do documento, mas destacou que a Câmara vem executando, ao longo dos últimos anos, diversas ações e estudos técnicos relacionados ao tema. Ressaltou ainda que o prédio atual, por possuir mais de 90 anos, apresenta limitações estruturais relevantes e não comporta adequações simples, especialmente diante do grande fluxo diário de pessoas.
O presidente explicou também que, caso o Poder Legislativo venha a se mudar para outro local, todos os estudos já realizados serão compartilhados com a Prefeitura, para que o imóvel tenha outra destinação futura, o que facilitará possíveis intervenções no espaço.
Outro ponto tratado com o MP foi o andamento das discussões sobre uma eventual nova sede para o Poder Legislativo. "A Câmara apresentou, de forma transparente, todo o histórico das avaliações já realizadas ao longo do segundo semestre: levantamento de imóveis disponíveis, visitas técnicas, análises estruturais preliminares e critérios institucionais adotados — sempre com foco em garantir melhor atendimento à população, mais segurança, acessibilidade e condições adequadas de trabalho para vereadores, servidores e cidadãos que frequentam o Legislativo", informa a assessoria de imprensa do Legislativo.
A Mesa Diretora reforçou que todas as etapas seguem sendo analisadas com cautela, responsabilidade e respaldo técnico, e que o processo ainda está em fase de estudos, sem definição final. O Ministério Público orientou para que toda a documentação, pareceres e registros sejam mantidos de forma organizada e fundamentada, garantindo segurança jurídica e transparência. A Câmara se comprometeu a atualizar o MPSP a cada avanço significativo.