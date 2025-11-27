Jaú - A secretária municipal de Igualdade Racial de Jaú (47 quilômetros de Bauru), Luciane Adélia de Camargo, foi exonerada do cargo, nesta quarta-feira (26), por, de acordo com a Prefeitura Municipal, "apresentar atitudes incompatíveis com o decoro do cargo que ocupava". Para o lugar dela na pasta, a administração anunciou o nome de Lucia da Silva, que iniciou os trabalhos nesta quinta (27), e ressaltou que ela "possui uma ampla história de luta e defesa da população negra de nossa cidade e dará sequência aos projetos já em andamento, além de implementar novas iniciativas".

Na nota enviada à imprensa, a prefeitura não detalhou as razões que levaram à exoneração de Luciane. Porém, a reportagem apurou que, no dia em que ela deixou o cargo, um servidor público que ocupa função comissionada na Secretaria de Igualdade Racial de Jaú registrou boletim de ocorrência (BO) contra a então secretária por suposta ameaça.

No registro policial, ele declarou que os dois tinham problemas há algum tempo em razão de "interferências indevidas" em seu trabalho e que nesta quarta-feira, no período da manhã, ela teria arremessado alguns livros na direção dele, sem causar lesões, e tentado lhe agredir fisicamente, sendo impedida por outros funcionários, além de ameaçá-lo.