Pederneiras - Operação conjunta envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou, nesta quarta-feira (26), na desarticulação de um ponto de distribuição de entorpecentes que funcionava na região central de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e onde foram apreendidos, além de drogas, objetos que também podem indicam a participação dos investigados em crimes patrimoniais, como furtos e roubos. Um homem foi preso em flagrante e outro conseguiu fugir, mas segue sob investigação.
Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram mandado de busca após reiteradas denúncias revelarem a venda de drogas no local. "Informações recebidas ao longo do último mês apontavam que o imóvel vinha sendo utilizado para abastecer pequenos traficantes locais e manter fluxo contínuo de usuários, circunstância corroborada por monitoramento prévio que registrou intensa movimentação típica da prática de tráfico", diz, em nota.
Na tarde desta quarta-feira, após nova campana, os policiais constataram novamente o atendimento a usuários na porta da residência. Um deles foi abordado logo após deixar o endereço e confirmou ter adquirido porção de crack, além de relatar que frequentava o local diariamente há semanas, inclusive realizando trocas de objetos por entorpecentes. Diante da confirmação da atividade ilegal, os agentes ingressaram na moradia.
O principal investigado conseguiu fugir pela janela frontal, mas outro homem foi detido nas proximidades enquanto tentava escapar. No endereço, foram encontradas dezenas de porções de cocaína, uma pedra de crack pesando cerca de 30 gramas, balanças de precisão, embalagens e materiais utilizados no preparo e venda das drogas, além de simulacro de arma de fogo, capacetes e várias peças e placas de veículos com suspeita de origem ilícita.
De acordo com a Polícia Civil, os objetos encontrados reforçam denúncias sobre o envolvimento do grupo em crimes patrimoniais. "As diligências evidenciaram a existência de estrutura organizada e divisão de tarefas entre os envolvidos, indicando associação estável voltada à prática do tráfico", diz a corporação. O homem detido foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e os trabalhos prosseguem visando à localização do principal suspeito e à apuração de outros eventuais crimes.