Pederneiras - Operação conjunta envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou, nesta quarta-feira (26), na desarticulação de um ponto de distribuição de entorpecentes que funcionava na região central de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e onde foram apreendidos, além de drogas, objetos que também podem indicam a participação dos investigados em crimes patrimoniais, como furtos e roubos. Um homem foi preso em flagrante e outro conseguiu fugir, mas segue sob investigação.

Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram mandado de busca após reiteradas denúncias revelarem a venda de drogas no local. "Informações recebidas ao longo do último mês apontavam que o imóvel vinha sendo utilizado para abastecer pequenos traficantes locais e manter fluxo contínuo de usuários, circunstância corroborada por monitoramento prévio que registrou intensa movimentação típica da prática de tráfico", diz, em nota.

Na tarde desta quarta-feira, após nova campana, os policiais constataram novamente o atendimento a usuários na porta da residência. Um deles foi abordado logo após deixar o endereço e confirmou ter adquirido porção de crack, além de relatar que frequentava o local diariamente há semanas, inclusive realizando trocas de objetos por entorpecentes. Diante da confirmação da atividade ilegal, os agentes ingressaram na moradia.