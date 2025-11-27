Pederneiras - Um veículo Fiat Uno capotou, na tarde desta quinta-feira (27,) no quilômetro 209 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no trecho entre Bauru e Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista seguia pela rodovia quando percebeu que um dos pneus havia furado, o que fez com que perdesse o controle da direção.
O carro acabou capotando e parou no canteiro central. O acidente ocorreu por volta das 13h. A faixa 1 da rodovia precisou ser interditada para a remoção do veículo e atendimento à ocorrência.
De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor e um passageiro não sofreram ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.