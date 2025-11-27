Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) prorrogou contrato no valor de R$ 6,8 milhões que havia sido firmado no último dia 1 de maio com o Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social (Icaases), em caráter emergencial, por período inicial de seis meses, e mediante dispensa de licitação, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A medida gerou questionamento de um munícipe junto ao JCNET.

O morador de Agudos, que preferiu não se identificar, conta que, no dia 15 de setembro, antes do fim do contrato emergencial, o município abriu um chamamento público para a gestão da UPA e a Icaases, uma das interessadas, acabou sendo desqualificada por não apresentar documentação em conformidade com uma lei e decreto municipais.

Inicialmente, ela ingressou com recurso administrativo, que foi rejeitado pela prefeitura. A entidade, então, protocolou uma representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE) contra o edital. O questionamento resultou na concessão de uma cautelar de suspensão do certame.