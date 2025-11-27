27 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Unimed Bauru promoveu 4º Simpósio de Segurança do Paciente

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
André Sandeiro
O encontro ocorreu no Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) e reuniu profissionais da área da saúde
O Hospital Unimed Bauru (HUB) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o 4º Simpósio do Núcleo de Segurança do Paciente. O encontro ocorreu no Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) e reuniu profissionais da área da saúde — colaboradores ou não da cooperativa — em uma programação voltada ao fortalecimento da cultura de segurança, da comunicação eficaz e da qualidade assistencial.

Como forma de incentivo à solidariedade, cada participante contribuiu com a doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições sociais de Bauru.

A programação contou com duas palestras ministradas pela enfermeira Jozeane Amaral Rodrigues, formada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), especialista em Oncologia pela Faculdade de Educação e Ciências em Saúde, em Qualidade e Segurança do Paciente pela Faculdade Israelita Albert Einstein, e atualmente integrante da equipe de Qualidade do Hospital Santa Catarina Paulista.

Na primeira apresentação, “Cultura Justa: da Culpabilização à Responsabilidade Compartilhada”, a palestrante discutiu a importância de ambientes organizacionais que favoreçam a transparência, o aprendizado com eventos adversos e a responsabilização equilibrada entre equipes e instituições.

Em seguida, os participantes acompanharam a palestra “Identificação e Acolhimento da Segunda Vítima”, que abordou os impactos emocionais e profissionais vivenciados por trabalhadores envolvidos em incidentes assistenciais, além de estratégias de acolhimento que podem ser adotadas pelas organizações de saúde.

Para encerrar o simpósio, houve a apresentação teatral “Comunicação e Segurança do Paciente”, que trouxe, de maneira dinâmica e interativa, uma reflexão sobre a importância da comunicação clara e segura na rotina assistencial.

O evento reforçou o compromisso do Hospital Unimed Bauru com práticas que garantem cuidado seguro, humanizado e baseado em melhoria contínua.

Fotos: André Sandeiro

