O Hospital Unimed Bauru (HUB) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o 4º Simpósio do Núcleo de Segurança do Paciente. O encontro ocorreu no Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) e reuniu profissionais da área da saúde — colaboradores ou não da cooperativa — em uma programação voltada ao fortalecimento da cultura de segurança, da comunicação eficaz e da qualidade assistencial.

Como forma de incentivo à solidariedade, cada participante contribuiu com a doação de 1 litro de leite, que será destinado a instituições sociais de Bauru.

A programação contou com duas palestras ministradas pela enfermeira Jozeane Amaral Rodrigues, formada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), especialista em Oncologia pela Faculdade de Educação e Ciências em Saúde, em Qualidade e Segurança do Paciente pela Faculdade Israelita Albert Einstein, e atualmente integrante da equipe de Qualidade do Hospital Santa Catarina Paulista.