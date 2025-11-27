A Polícia Civil cumpriu 6 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de Bauru e Araraquara, na manhã desta quinta-feira (27). A ação integra a Operação Gazaia 2, que mira uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 800 mil movimentados pelo grupo em 2025.

Segundo a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic/Deinter-4), responsável pela operação em conjunto com a 2ª Dise, Seccold da 1ª Dig e apoio da Seccional de Bauru, o bando comandava um ponto de venda de drogas no bairro Pousada da Esperança e fornecia entorpecentes “no peso” para outros traficantes da cidade. O líder do esquema, alvo de mandado de prisão, havia se mudado para Araraquara, onde também recrutou novos integrantes para ampliar a rede criminosa e viabilizar a lavagem de dinheiro.

Cerca de 50 policiais civis em 12 viaturas participaram da operação. Durante as buscas, foram apreendidos dois veículos novos (Nivus e Creta), uma pistola 9 mm, grande quantidade de drogas (maconha, haxixe, pasta base, cocaína e ecstasy), além de dinheiro, balanças de precisão, materiais de embalagem, contabilidade do tráfico, máquina seladora a vácuo e celulares.