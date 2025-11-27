Dois irmãos, um de 19 e o outro de 17 anos, acompanhados de um adulto de 21 e de outro adolescente de 17, vão responder por pichação contra prédio particular depois de terem sido surpreendidos pela Polícia Militar sobre o telhado de uma loja na quadra 4 da rua José Aiello, um quarteirão antes do início da avenida Duque de Caxias, na região central de Bauru.

Os quatro foram levados ao plantão da Polícia Civil por conta do crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98, onde consta pena de detenção por período de 3 meses a 1 ano, além de multa.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais dos menores de idade foram acionados. Todos, inclusive os adultos, foram liberados após assinatura de termo de compromisso para comparecimento futuro em juízo.