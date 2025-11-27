27 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM FLAGRANTE

Pichação em Bauru: irmãos e amigos são detidos em telhado 

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustração
Pichação é configurado como crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98
Pichação é configurado como crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98

Dois irmãos, um de 19 e o outro de 17 anos, acompanhados de um adulto de 21 e de outro adolescente de 17, vão responder por pichação contra prédio particular depois de terem sido surpreendidos pela Polícia Militar sobre o telhado de uma loja na quadra 4 da rua José Aiello, um quarteirão antes do início da avenida Duque de Caxias, na região central de Bauru.

Os quatro foram levados ao plantão da Polícia Civil por conta do crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98, onde consta pena de detenção por período de 3 meses a 1 ano, além de multa.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais dos menores de idade foram acionados. Todos, inclusive os adultos, foram liberados após assinatura de termo de compromisso para comparecimento futuro em juízo.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários