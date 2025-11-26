26 de novembro de 2025
EM LENÇÓIS PAULISTA

Jovem de 20 anos é flagrado com drogas e rádio HT após campana

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Forças de segurança apreenderam 37 pinos com cocaína, porções de maconha, R$ 200,00, duas balanças de precisão, rádio HT, embalagens vazias e celular
Forças de segurança apreenderam 37 pinos com cocaína, porções de maconha, R$ 200,00, duas balanças de precisão, rádio HT, embalagens vazias e celular

Lençóis Paulista - Após investigação conduzida pela Delegacia de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) e monitoramento com o uso de drone, nesta quarta-feira (26), um jovem de 20 anos foi preso em flagrante pelas forças de segurança com porções de drogas, dinheiro e um rádio comunicador. Ele já tinha passagem anterior por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.

O flagrante ocorreu em uma residência no Núcleo Habitacional João Zillo, por volta das 16h45. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), após o drone revelar movimentação típica de venda de drogas no local, com autorização judicial, policiais civis e militares e guardas civis municipais cumpriram mandado de busca no imóvel.

Lá, localizaram 37 pinos com cocaína, porções de maconha que totalizaram 262 gramas, R$ 200,00 em dinheiro, duas balanças de precisão, materiais usados para fracionar entorpecentes, rádio comunicador, embalagens vazias e um aparelho celular. O jovem não quis revelar a origem da droga e aguarda audiência de custódia.

