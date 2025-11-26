Botucatu - Nesta quarta-feira (26), operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e Delegacias de Itatinga e Bofete, com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Grupo de Operações Especiais (GOE) e a supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, resultou na incineração de cerca de 232 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos em diligências na região da Delegacia Seccional de Botucatu. "Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região da Seccional", diz a Polícia Civil, em nota. "A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária".