26 de novembro de 2025
EM BOTUCATU

Polícia Civil fiscaliza lojas de celulares e recupera um aparelho

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Segundo a Polícia Civil, 88 aparelhos de marcas diversas e seus respectivos IMEIS foram verificados em oito locais
Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) deflagrou nesta quarta-feira (26) a operação "Big Mobile" com objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais relacionados à venda e concerto de celulares e tablets.

A operação reuniu equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do 1.º Distrito Policial (1.º DP) de Botucatu. Segundo a polícia, 88 aparelhos de marcas diversas e seus respectivos IMEIS foram verificados em oito locais. Um celular foi recuperado e entregue ao proprietário.

