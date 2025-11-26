Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) deflagrou nesta quarta-feira (26) a operação "Big Mobile" com objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais relacionados à venda e concerto de celulares e tablets.
A operação reuniu equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do 1.º Distrito Policial (1.º DP) de Botucatu. Segundo a polícia, 88 aparelhos de marcas diversas e seus respectivos IMEIS foram verificados em oito locais. Um celular foi recuperado e entregue ao proprietário.