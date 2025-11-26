Macatuba - Dois jovens de 18 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentarem roubar um carro, na tarde desta quarta-feira (26), na Vila Santa Clara, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).
De acordo com o registro policial, a vítima, um homem de 69 anos, foi rendida pelos suspeitos, que estavam armados com facas e usavam camisetas para esconder os rostos, momentos antes de guardar o veículo na garagem.
Assustado, o homem caiu durante a abordagem e gritou por socorro, o que fez com que o trio fugisse por uma mata. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, com apoio de equipes da região, localizou os três após cerco na região.
Os dois jovens e o adolescente foram levados ao plantão policial de Bauru e, segundo a polícia, admitiram que roubariam o carro para "dar uma volta". A ocorrência está em andamento e eles seguem à disposição da Justiça.