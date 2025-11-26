Macatuba - Dois jovens de 18 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentarem roubar um carro, na tarde desta quarta-feira (26), na Vila Santa Clara, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a vítima, um homem de 69 anos, foi rendida pelos suspeitos, que estavam armados com facas e usavam camisetas para esconder os rostos, momentos antes de guardar o veículo na garagem.

Assustado, o homem caiu durante a abordagem e gritou por socorro, o que fez com que o trio fugisse por uma mata. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, com apoio de equipes da região, localizou os três após cerco na região.