EM MACATUBA

Trio tenta roubar carro, mas vítima grita e suspeitos são detidos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Os dois jovens e o adolescente foram levados ao plantão policial de Bauru e, segundo a polícia, admitiram que roubariam o veículo para 'dar uma volta'
Os dois jovens e o adolescente foram levados ao plantão policial de Bauru e, segundo a polícia, admitiram que roubariam o veículo para 'dar uma volta'

Macatuba - Dois jovens de 18 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentarem roubar um carro, na tarde desta quarta-feira (26), na Vila Santa Clara, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a vítima, um homem de 69 anos, foi rendida pelos suspeitos, que estavam armados com facas e usavam camisetas para esconder os rostos, momentos antes de guardar o veículo na garagem.

Assustado, o homem caiu durante a abordagem e gritou por socorro, o que fez com que o trio fugisse por uma mata. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, com apoio de equipes da região, localizou os três após cerco na região.

Os dois jovens e o adolescente foram levados ao plantão policial de Bauru e, segundo a polícia, admitiram que roubariam o carro para "dar uma volta". A ocorrência está em andamento e eles seguem à disposição da Justiça.

