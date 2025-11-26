Arealva - Um caminhoneiro de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (26), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), suspeito de ocultar com uma sacola plástica placa dianteira da carreta que conduzia, carregada com 53.200.000 quilos de cal virgem, para evitar ser multado por excesso de peso em pesagem obrigatória na rodovia. Ele responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais civis viram quando o motorista "furou" a barreira da balança de pesagem de carga do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) instalada no quilômetro 368 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, e passaram a acompanhar o veículo à distância, de viatura.

O condutor foi abordado e disse que trabalhava para uma transportadora no Paraná, admitindo a ocultação da placa. Porém, alegou que não sabia que tratava-se de um crime e que pensava que o ato seria passível apenas de multa administrativa. Ele foi autuado em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Militar (PM) apoiou a ocorrência.