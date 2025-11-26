Lençóis Paulista - A Zilor Energia e Alimentos abriu inscrições para mais uma edição do programa Energia Jovem, que conecta estudantes universitários às oportunidades do setor agroindustrial. As vagas contemplam as áreas Agrícola, Industrial e Administrativa, com atuação em Lençóis Paulista (Escritório LP e Unidade Barra Grande), Macatuba (Unidade São José), Quatá (Unidade Quatá) e São Paulo (Escritório SP).

Além da experiência prática em um ambiente que valoriza transformação, sustentabilidade e desenvolvimento contínuo, os participantes também contam com benefícios como bolsa-auxílio, seguro de vida, recesso remunerado, jornada de 30 horas semanais, alimentação na empresa e transporte para áreas agrícolas e unidades industriais.

Podem participar do programa Energia Jovem alunos do ensino superior, preferencialmente cursando o terceiro ano da graduação, de qualquer curso. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de dezembro, exclusivamente pelo site www.zilor.com.br. Criado em 2022, o programa já recebeu mais de 350 estagiários e, ao longo desse período, mais de 140 foram efetivados pela companhia.