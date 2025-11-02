Nesta quarta-feira (26), dois detentos e cinco policiais penais que haviam sido socorridos após um incêndio registrado na tarde desta terça (25) na Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru) receberam alta. Outros cinco internos permaneciam hospitalizados em instituições de saúde da cidade até a publicação desta reportagem. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, sete presos, um de 35 anos, dois de 22, um de 44, um de 33 e dois de 25, morreram após a inalação de gases tóxicos provocados pelas chamas. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) instaurou procedimento para apurar o caso, que também é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a SAP informou que lamenta profundamente o incêndio ocorrido no setor de inclusão da unidade prisional após um dos detentos atear fogo em seus pertences. "Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", disse.

Nesta quarta-feira, a pasta explicou que dois presos receberam alta médica ainda durante a madrugada e retornaram à Penitenciária de Marília. "Outros cinco internos permanecem hospitalizados em instituições da cidade", afirmou. "Cinco policiais penais que atuaram no combate ao incêndio também foram encaminhados ao hospital para atendimento, mas já receberam alta".