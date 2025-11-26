Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), promove o Conecta LP - Fórum Empresarial de Oportunidades e Soluções, nesta sexta-feira (28), das 8h às 13h, no Novotel. O evento faz parte das ações do programa "Radar do Emprego" e reunirá empresários, especialistas e representantes do Governo do Estado com objetivo de discutir tendências, apresentar programas de apoio e fortalecer o desenvolvimento econômico local. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

"Nós estamos promovendo ações para alavancar ainda mais o desenvolvimento local a partir do olhar dos empresários lençoenses. Nesse sentido, o Conecta LP reforça nosso compromisso com o fortalecimento das nossas empresas. Queremos criar um ambiente cada vez mais favorável para quem investe, gera empregos e acredita no potencial de Lençóis Paulista", convida o prefeito André Paccola Sasso.

A programação inclui palestras do Sistema S (Sebrae, Senai e Sesi), trazendo análises sobre o cenário socioeconômico do município, oportunidades de negócios e o papel das cadeias produtivas no fortalecimento da economia. Um dos destaques será a apresentação da NR1 - riscos psicossociais no ambiente industrial, normativa que passará a ser obrigatória a partir de 2026 e que exige atenção das empresas da indústria.