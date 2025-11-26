26 de novembro de 2025
DESENVOLVIMENTO

Lençóis promove Fórum Empresarial Conecta LP nesta sexta-feira

Por | da Redação
Tempo de leitura: 3 min
Prefeitura de Lençóis Paulista/Divulgação
Evento reunirá empresários, especialistas e representantes do Estado com objetivo de discutir tendências, apresentar programas de apoio e fortalecer a economia

Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), promove o Conecta LP - Fórum Empresarial de Oportunidades e Soluções, nesta sexta-feira (28), das 8h às 13h, no Novotel. O evento faz parte das ações do programa "Radar do Emprego" e reunirá empresários, especialistas e representantes do Governo do Estado com objetivo de discutir tendências, apresentar programas de apoio e fortalecer o desenvolvimento econômico local. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

"Nós estamos promovendo ações para alavancar ainda mais o desenvolvimento local a partir do olhar dos empresários lençoenses. Nesse sentido, o Conecta LP reforça nosso compromisso com o fortalecimento das nossas empresas. Queremos criar um ambiente cada vez mais favorável para quem investe, gera empregos e acredita no potencial de Lençóis Paulista", convida o prefeito André Paccola Sasso.

A programação inclui palestras do Sistema S (Sebrae, Senai e Sesi), trazendo análises sobre o cenário socioeconômico do município, oportunidades de negócios e o papel das cadeias produtivas no fortalecimento da economia. Um dos destaques será a apresentação da NR1 - riscos psicossociais no ambiente industrial, normativa que passará a ser obrigatória a partir de 2026 e que exige atenção das empresas da indústria.

O evento também contará com a presença da subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento do Governo do Estado, Julia da Motta, que apresentará soluções, programas e serviços estaduais voltados ao fomento e ao apoio aos empreendedores locais. Além disso, a agência parceira Desenvolve SP prestará atendimento às empresas, juntamente com equipes da Sedecon: Sebrae Aqui, Banco do Povo e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

O encontro contará ainda com um debate sobre perspectivas econômicas, abordando temas como reforma tributária, diversificação da base econômica e potencial do turismo de negócios na região. O fortalecimento do encadeamento produtivo será um dos eixos estratégicos das discussões.

"Vamos realizar um grande debate sobre as perspectivas econômicas para Lençóis Paulista e a nossa região, e abrir um espaço especial para networking, conectando empresas, oportunidades e novos projetos", destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin.

O evento é destinado a empresários de todos os setores, com inscrições gratuitas e vagas limitadas através do link: encurtador.com.br/YPHN . Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Sedecon, que é o (14) 99817-0969.

Programação

- PALESTRA 1 - OPORTUNIDADES NA ECONOMIA LOCAL E O FORTALECIMENTO DO ENCADEAMENTO PRODUTIVO

Palestrante: Aline Fogolin (secretária de Desenvolvimento Econômico de Lençóis Paulista)

-PALESTRA 2 - PANORAMA SOCIOECONÔMICO DE LENÇÓIS PAULISTA

Palestrante: Tiago Guerreiro Ferreira (diretor do SENAI)

-PALESTRA 3 - PAPEL DAS CADEIAS PRODUTIVAS E OS PEQUENOS NEGÓCIOS NO DESENVOLVIMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Palestrante: Wilson Nishimura (Gerente Regional SEBRAE Bauru)

- MOMENTO NETWORKING / COFFEE BREAK

- DEBATE: PERSPECTIVAS E CENÁRIO ECONÔMICO - O MUNICÍPIO, A REGIÃO E O ESTADO COMO PROMOTORES DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

MODERADORA : Aline Fogolin (Secretária de Desenvolvimento Econômico de Lençóis Paulista)

PARTICIPANTES: Joelma de Andrade Taioque (Secretária de Turismo de Lençóis Paulista); Patrícia Dias (Diretora Titular do CIESP Regional Botucatu); Júlia da Motta (Subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Econômico e Regional na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo)

- PALESTRA 4 - NR1 - RISCOS PSICOSSOCIAIS NO AMBIENTE INDUSTRIAL

Palestrante: Leonardo dos Santos Alves (Engenheiro de Segurança do Trabalho do SESI)

- OPORTUNIDADES E SOLUÇÕES PARA AS EMPRESAS

Apresentação dos serviços e programas de apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para as empresas locais

