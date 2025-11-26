O corpo de Roberto Reche Paro, de 51 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h, em um grave acidente na altura do quilômetro 393 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), foi sepultado no fim da tarde desta quarta-feira (26), em Penápolis, cidade onde ele morava.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, ele conduzia um Toyota Hilux no sentido Ibitinga-Iacanga quando, por razões a serem esclarecidas, colidiu frontalmente com uma carreta conduzida por um homem de 50 anos. O trecho é de pista simples e, com o impacto, a caminhonete foi parar além do acostamento.

O condutor da Hilux, com placas de Curitiba-PR, não resistiu às lesões e morreu no local. O caminhoneiro relatou aos policiais rodoviários acionados para atenderem a ocorrência que perdeu o controle da direção antes da colisão frontal. Teste do etilômetro (bafômetro) não apontou ingestão de bebida alcoólica.