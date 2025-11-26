26 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÂNSITO

Carro capota e fica atravessado no canteiro central da Bauru-Jaú

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução grupo Trânsito Bauru
Carro ficou bastante destruído
Carro ficou bastante destruído

Impressionou o capotamento de um Fiat Punto branco ocorrido na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 221 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru).  Após o acidente, o veículo parou atravessado no canteiro central da via. O condutor foi socorrido com ferimentos leves, informou o Policiamento Rodoviário.

Ele seguia sentido Jaú quando perdeu o controle da direção, por razões a serem esclarecidas, acrescenta a corporação. O motorista recebeu atendimento médico no local por uma unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia.

O trânsito no trecho exige cautela porque pedaços da carenagem ficaram espalhados em parte da pista.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários