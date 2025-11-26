Impressionou o capotamento de um Fiat Punto branco ocorrido na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 221 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). Após o acidente, o veículo parou atravessado no canteiro central da via. O condutor foi socorrido com ferimentos leves, informou o Policiamento Rodoviário.

Ele seguia sentido Jaú quando perdeu o controle da direção, por razões a serem esclarecidas, acrescenta a corporação. O motorista recebeu atendimento médico no local por uma unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia.

O trânsito no trecho exige cautela porque pedaços da carenagem ficaram espalhados em parte da pista.