CHECK-IN CIDADE

1ª Parada Natal Luz da Ecovita em Bauru

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian

A Ecovita promoveu, na noite desta terça-feira (25), a 1ª Parada Natal Luz, evento que marcou o início das festividades natalinas no estande de vendas da construtora, localizado na avenida Nações Unidas, esquina com a avenida Rodrigues Alves, em Bauru. A programação começou às 19h e atraiu famílias de diversos bairros.

A parada ocorreu entre as quadras 12 e 13 da Nações Unidas e apresentou banda natalina, personagens temáticos, como Mickey e sua turma, além de performance inspirada em Frozen. Houve ainda distribuição gratuita de balões e pipoca, além de espaço para fotos. A ação também celebrou a inauguração da casinha do Papai Noel e da nova iluminação especial instalada na área.

Segundo o gerente de marketing da Ecovita, Rhaider Silva, o objetivo da iniciativa foi fortalecer o vínculo com a comunidade e proporcionar um ambiente festivo. “A Parada Natal Luz reforça o espírito natalino e aproxima a empresa das famílias da região”, afirmou.

A Casa do Papai Noel, instalada ao lado do estande, iniciou oficialmente o atendimento ao público durante o evento. As visitas seguem até 21 de dezembro, sempre de quinta a domingo, das 19h às 22h, com entrada gratuita. Entre os dias 25 e 30 de novembro, o espaço também permanecerá aberto no mesmo horário.

