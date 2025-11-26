Um homem de 46 anos foi baleado e esfaqueado diversas vezes na quadra 1 da rua Adilson José Stafussi, no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru, por volta das 22h30 desta terça-feira (25). Com este crime, o município chega a 33 assassinatos em 2025, o maior número dos últimos 10 anos, de acordo com levantamento feito pelo JC/JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Delegacia Seccional de Polícia Civil (veja abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada por populares e encontrou a vítima, Valdir Lopes da Silva, em via pública, com ferimento por arma de fogo e múltiplas lesões por esfaqueamento no peito. Uma viatura do Samu foi acionada e constatou o óbito no local. Não há, até o momento, informações sobre a autoria. O caso é investigado pela equipe chefiada pelo delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Crime disparou em 2025

Embora o ano não tenha acabado, o total de homicídios em Bauru, entre janeiro e novembro de 2025, é o maior índice dos últimos 10 anos, com 33 casos. A análise leva em consideração os anos anteriores completos, ou seja, de janeiro a dezembro. A cidade só registrou mais assassinatos em 2014, com 34 mortes, e em 2013, com 35.

Tentativas