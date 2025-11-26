Policiais militares da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores tiraram de circulação, em Bauru, nesta terça-feira (25), um integrante de uma facção criminosa com atuação em todo o Estado de São Paulo. Ele estava armado quando foi abordado, tentou fugir, quebrou o próprio celular para não passar por perícia, mas ainda assim foi detido e preso na Estrada Municipal do Horto, na Vila Aimorés. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PM, I. K. C. B. estava com uma garrucha calibre .38, com uma munição intacta e outra deflagrada.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça. A arma, as munições e o celular foram apreendidos.