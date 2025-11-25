Botucatu - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (25), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), durante operação deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade.

Na residência dele, os policiais civis da especializada apreenderam uma pedra bruta de cocaína pesando 50 gramas, 30 papelotes de crack, uma porção de maconha e uma porção de haxixe, além de R$ 290,00 em dinheiro.

O investigado confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas e disse que comercializava entorpecentes na sua casa. Ele foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Itatinga.